Agadir: Hausse de 0,9% de l'IPC en août 2022

L'indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, au cours du mois d'août dernier à Agadir, une hausse de 0,9% par rapport au mois précédent.

Ainsi, l'IPC a atteint 112.1 en août contre 111,8 en juillet 2022, indique le Haut-Commissariat au plan (HCP) dans une note relative à l’IPC.



Cette variation est la résultante de la hausse de 14,1% de l’indice des produits alimentaires et de 4% de l'indice des produits non alimentaires.

Au niveau national, l’IPC a connu, au cours du mois d’août 2022, une hausse de 0,3% par rapport au mois précédent.



L’IPC mesure l’évolution relative des prix de vente au détail des produits de consommation courante de la population urbaine dans le temps et dans l’espace.



Les prix des produits sont relevés auprès d'un échantillon de points de vente au détail par le biais d’une enquête permanente dans 18 villes représentant toutes les régions du Royaume, à savoir : Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Oujda, Fès, Agadir, Meknès, Beni Mellal, Kénitra, Tétouan, Errachidia, Safi, Laâyoune, Guelmim, Settat, Dakhla et Al Hoceima.



L’IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.