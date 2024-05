Agadir: Des hommes d’affaires congolais explorent les opportunités d’investissement à Souss-Massa

Les différentes opportunités d’investissement dans la région de Souss-Massa ont été présentées, lundi à Agadir, à une délégation d’hommes d’affaires congolais.



Conduite par le président national de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Mmlumba Kalombo, cette mission de prospection économique s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Maroc et la République Démocratique du Congo (RDC).



Le programme de cette mission qui ambitionne d’ouvrir des perspectives de croissance et d'opportunités pour les entreprises congolaises et celles de la région de Souss-Massa, comprend des rencontres BtoB, ainsi que des visites d'usines et d'industries clés pour encourager des échanges directs sur le potentiel de collaboration mutuelle.



Dans une déclaration à la MAP, le vice-président du Conseil de la région de Souss-Massa, Hassan Merzouki, a indiqué que cette visite de prospection constitue une occasion d’étudier les pistes de coopération et les opportunités à développer entre opérateurs économiques de la région de Souss-Massa et de la RDC, représentée par des entreprises de divers secteurs (tourisme, pêche, agroalimentaire et immobilier).



Pour sa part, M. Kalombo a souligné que cette mission économique offre l’occasion de renforcer davantage les relations de coopération entre les opérateurs et hommes d’affaires congolais et leurs homologues marocains, particulièrement au niveau de la région de Souss-Massa.



De son côté, le secrétaire général de la Confédération générale des entreprises du Maroc de Souss-Massa (CGEMSM), Ibrahim Ibrahimi, a noté que la visite de la délégation congolaise permettra d’échanger les expertises entre les acteurs économiques congolais et marocains et d’explorer les opportunités d'investissement et les atouts dont regorge la région de Souss-Massa.



A noter que la Fédération des entreprises du Congo est l'organisation représentative du secteur privé en RDC. Elle a pour mission de promouvoir les intérêts des entreprises, de favoriser un environnement économique dynamique et de contribuer au développement durable du pays.