African Digital Summit : Focus sur les stratégies numériques et les priorités des annonceurs au Maroc

Les stratégies numériques et les priorités des annonceurs au Maroc ont été au cœur du débat, mardi à Casablanca, lors d'un panel tenu récemment dans le cadre de la 6ème édition de l'African Digital Summit.



Initié sous le thème "Digital Trends Results : Digital Strategies - Advertisers Priorities in Morocco and Beyond", ce panel a été l'occasion pour les intervenants de jeter la lumière sur les principaux défis et objectifs des annonceurs marocains dans un environnement de plus en plus digitalisé.



Ainsi, le directeur général d'Ipsos Maroc, Luc Durant, a souligné l'importance de la stratégie digitale externe adoptée par les annonceurs marocains, précisant qu'elle vise principalement à renforcer la notoriété de l'entreprise et de ses marques, à conquérir et fidéliser les clients, à améliorer l'e-réputation et l'image de marque, ainsi qu'à maximiser les points de contact avec les clients, rapporte la MAP.



M. Durant a fait remarquer que les annonceurs marocains privilégient massivement les réseaux sociaux, avec un taux d'utilisation atteignant presque 100%, suivis du marketing direct via SMS et e-mails, des sites web non marchands et des applications mobiles.



Pour sa part, le CEO (Chief Executive Officier) et responsable de la stratégie chez Tribal Worldwide Maroc, Amine Bennis, a noté que les annonceurs, face à des ressources et des budgets limités, doivent arbitrer entre "l'efficacité", qui consiste à créer des récits percutants et à susciter des émotions pour influencer les parts de marché, et "l'efficience" qui met l'accent sur l'optimisation des ressources disponibles et la maximisation du retour sur investissement pour chaque dirham dépensé.



Il a, en outre, insisté sur le rôle de l'intelligence artificielle qui permet d'automatiser certaines tâches répétitives, ainsi que sur l'importance de la formation continue des équipes pour relever les défis croissants du secteur.



Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'African Digital Summit vise à rapprocher les acteurs du secteur digital à travers le continent, tout en explorant les opportunités et défis posés par l'intégration de l'intelligence artificielle.



Depuis son lancement en 2014 par le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM), ce sommet est devenu une véritable plateforme d'échange et de networking, réunissant marques, annonceurs et startups pour une immersion complète dans les dernières tendances du digital.