Afric Industries accuse une baisse de ses ventes au premier trimestre

Accroissement du trafic des

phosphates et dérivés à fin avril



Le trafic des phosphates et dérivés a atteint un volume d’environ 11,4 millions de tonnes (MT) à fin avril, en hausse de 14,2% par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’Agence nationale des ports (ANP). Cette augmentation est due principalement au fort rebond des exportations des engrais (+63,3%), du phosphate (+6,8%) et des importations de l’ammoniac (+30,1%), explique l’ANP dans sa récente note de synthèse sur l’activité portuaire. En revanche, les exportations de l’acide phosphorique ont enregistré une forte baisse de 32,1%, relève la même source.

Ladite note fait également ressortir un repli du trafic global des hydrocarbures de 5,3% à 3,3 MT durant les quatre premiers mois de 2020, sous l’effet du recul de cette activité aux ports de Mohammedia (-6,4%), Jorf Lasfar (-6,9%), Nador (-14,6%) et Laâyoune (-12,1%).

Le cabotage a, par contre, progressé de 14,6%, porté essentiellement par l’augmentation du trafic du gasoil au port d’Agadir (+202,6%) et du trafic du fuel oil au port de Mohammedia (+20,3%).



Attijariwafa Bank enregistre un RNPG

en baisse au premier trimestre



Le résultat net part du groupe (RNPG) Attijariwafa Bank (AWB) s’est élevé, à fin mars 2020, à 1,1 milliard de dirhams (MMDH), en baisse de 23,8% par rapport à la même période de 2019, a annoncé le groupe.

Le produit net bancaire (PNB) a atteint, à cette date, 6 MMDH, en hausse de 1,5% par rapport à fin mars 2019, a indiqué le groupe dans un communiqué sur ses résultats au titre du 1er trimestre 2020, faisant savoir que sa solidité financière s’est renforcée avec des fonds propres consolidés en progression de 11,7% à 55,4 MMDH.

Le coût du risque s’est établi, quant à lui, à 1,1 MMDH, en accroissement de 82,5% prenant en compte les premiers impacts prévisionnels de la crise sanitaire. Rapporté aux encours de crédits, le coût du risque passe de 0,76% au premier trimestre 2019 à 1,30% au premier trimestre 2020.

A fin mars 2020, les encours crédits ont atteint 327 MMDH, en hausse de 6,7% par rapport à mars 2019, alors que l’épargne totale collectée a progressé de 5,1% à 481,4 MMDH.