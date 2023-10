Aéroport Tanger Ibn Battouta: Plus de 1,47 million de passagers à fin septembre

L’aéroport de Tanger Ibn Battouta a accueilli 1.477.761 passagers à fin septembre dernier, selon l’Office national des aéroports (ONDA).



Ce volume est en hausse de 41% par rapport à la même période de 2022, durant laquelle 1.045.142 passagers ont été accueillis par cet aéroport, et de 44% par rapport à 2019 (1.028.988), précise l'ONDA dans un communiqué.

L'ONDA fait savoir que de nouvelles lignes aériennes ont été ouvertes, notamment avec des aéroports espagnols, comme Palma de Majorque.



Par ailleurs, l'Office relève que les aéroports du Royaume ont enregistré, au cours des neuf premiers mois de 2023, un nouveau record avec 19.413.904 passagers accueillis, soit une hausse de 3% par rapport à la même période de 2019 et de 35% par rapport à 2022.



La même note explique que les aéroports marocains ont connu une hausse importante de transit de passagers par rapport à 2019, notamment ceux de Tétouan (hausse de 459%), d’Essaouira (hausse de 72%), de Tanger (+44%), Nador (+36%), d'Oujda (+31%) et de Fès-Saïss (+23%).