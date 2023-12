Aéroport Marrakech-Menara : Plus de 5,6 millions de passagers à fin octobre

L’aéroport international Marrakech-Menara a accueilli durant les 10 premiers mois de 2023, 5.625.761 passagers, selon des données de l’Office national des aéroports (ONDA).



Ce volume de trafic des passagers représente un taux de récupération de 106,09 % par rapport à 2019, l'année au cours de laquelle cette infrastructure aéroportuaire internationale avait accueilli 5.302.743 voyageurs, précise l'ONDA dans son dernier bilan du trafic aérien commercial.



Pour le seul mois d’octobre dernier, l’aéroport international Marrakech-Menara a accueilli 606.066 passagers, soit un taux de récupération de 101,16% par rapport à 2019 (599.090 voyageurs), rapporte la MAP.



Cet aéroport international a également enregistré, à fin octobre, un volume de 38.450 mouvements aéroportuaires, soit un taux de récupération de 103,39%, par rapport à la même période de 2019 (37.188 mouvements aéroportuaires).



Pour le mois d’octobre dernier, les mouvements aéroportuaires ont enregistré un volume global de 4.434 mouvements, soit un taux de récupération de 109,27% par rapport à 2019 (4.058 mouvements).



S’agissant du TOP 5 des routes aériennes internationales en octobre dernier, la route aérienne Marrakech-Paris-Orly arrive en deuxième position au niveau national avec un volume des passagers de 54.104 et une part de 2,71%, juste derrière la route aérienne Mohammed V-Paris-Orly (54.701 passagers et une part de 2,74%).



La route aérienne internationale Marrakech-Paris-CDG est arrivée en 3ème position avec 42.558 voyageurs et une part de 2,13% alors que Marrakech-Londres-GATW. a occupé la 4ème place avec 36.560 passagers et une part de 1,83%.



Les aéroports du Maroc ont accueilli, durant les dix premiers mois de l’année en cours, 21.639.674 passagers, soit des taux de croissance de 3% par rapport à la même période de 2019, et de 31% par rapport à 2022, selon l'Office national des aéroports (ONDA).



Cette évolution concerne la majorité des aéroports qui ont connu de fortes hausses du trafic passagers par rapport à 2019, dont l'aéroport de Tétouan (+485%), d'Essaouira (+67%), de Tanger (+44%), de Nador (+35%), d'Oujda (+33%), de Fès (+22%) et d'Agadir (+11%), fait savoir l'Office dans un communiqué.