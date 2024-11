Aéroport Agadir-Al Massira : Hausse de plus de 36% du trafic aérien à fin septembre dernier (ONDA)

Le nombre de passagers ayant transité via l’aéroport Agadir-Al Massira a enregistré durant les neuf premiers mois de l’année en cours une hausse de 36,5%, par rapport à la même période de l’année 2023.



Cet aéroport international a accueilli à fin septembre 2024, quelque 2.281.782 passagers contre 1.617.664 voyageurs durant la même période de l’année écoulée, selon les statistiques de l'Office national des aéroports (ONDA) pour le mois de septembre dernier.



Pour le seul mois de septembre dernier, cette infrastructure aéroportuaire a enregistré une hausse de 65,02% du trafic aérien par rapport à la même période de 2023.



L’aéroport Agadir-Al Massira a ainsi accueilli durant le mois de septembre dernier, quelque 289.120 passagers contre 177.024 voyageurs en septembre 2023.



Les aéroports du Maroc ont enregistré un nouveau record de 24.274.324 passagers accueillis à fin septembre 2024, en hausse de 19,66% comparativement à la même période un an auparavant, selon l'ONDA.



Cette croissance concerne la majorité des aéroports, dont Rabat-Salé (+42,77%), Dakhla (35,94%), Marrakech (+33,88%), Tétouan (+31,09%) et Tanger (+21,91%).