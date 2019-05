Activités du parti

« Situation politique au Maroc et missions de l’USFP » est le thème de la rencontre organisée par le secrétariat provincial du parti à Fès et qui sera animée par Abdelouahed Radi et Abdelhamid Jamahiri, et ce le vendredi 31 mai à 22 h au siège du parti sis rue Ahmed Amine à Fès.