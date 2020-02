Accroissement du déficit commercial à fin décembre 2019

Les échanges commerciaux au titre des biens ont été marqués par une hausse du déficit commercial de 1,5%, soit plus de 2,994 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2019, indique l’Office des changes.

Ce résultat s’explique par un accroissement des importations (+9,573 MMDH) plus important que celui des exportations (+6,579 MMDH), relève l’Office des changes qui vient de publier ses indicateurs des échanges extérieurs, notant que le taux de couverture est resté stable à 57,4%.

La hausse des importations de biens est due principalement à l’accroissement des importations de biens d’équipement (+6,647 MMDH), des achats de produits finis de consommation (+4,615 MMDH) et de demi-produits (+4,496 MMDH).

En revanche, rapporte la MAP, les importations de produits énergétiques et de produits bruts baissent respectivement de 5,894 MMDH et 2,457 MMDH.

L’accroissement des importations de biens d’équipement (+5,5%) s’explique principalement par la hausse des acquisitions d’avions de 7,996 MMDH à fin décembre 2019 contre 4,804 MMDH à fin décembre 2018, soit +3,192 MMDH, ce qui représente 33,3% de la hausse totale des importations.

S’agissant des importations des produits alimentaires et de l’or industriel, elles ont augmenté respectivement de 4,4% et 79,1%, précise l’Office, ajoutant que la part de ces achats représente 9,8% du total des importations à fin décembre 2019.

En revanche, la facture énergétique a reculé pour atteindre 76,407 MMDH à fin décembre 2019 contre 82,301 MMDH une année auparavant, soit une baisse de 5,894 MMDH. Sa part dans le total des importations perd 1,5 point se situant, ainsi, à 15,6% contre 17,1%.

La baisse de la facture énergétique (-7,2%) s’explique essentiellement par le recul des approvisionnements en gasoil et fuel-oil atteignant 38,770 MMDH contre 41,537 MMDH à fin décembre 2018 (-2,767 MMDH).

Cette évolution est due à la baisse conjointement des quantités importées (6.891mT contre 7.124mT, soit -3,3%), et des prix de 3,5% (5.626 DH/T à fin décembre 2019 contre 5.830 DH/T un an auparavant).