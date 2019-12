Accroissement des ventes de ciment à fin novembre

Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), se sont accrues de 3% à fin novembre 2019 après une baisse de 4,7% il y a une année, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration. Du côté du financement des opérations immobilières, l'encours des crédits alloués à l'immobilier s’est renforcé de 3,3% à fin octobre 2019, après une augmentation de 3,4% un an auparavant, précise la Direction dans sa note de conjoncture de décembre. La DEPF explique notamment cette évolution par le maintien de la dynamique des crédits à l’habitat (+4,5% après +4,6%), conjugué à l’atténuation du recul des crédits accordés à la promotion immobilière (- 1,9% après -2,9%). Au cours des deux premiers mois du quatrième trimestre 2019, les ventes de ciment se sont améliorées de 4,4%, relayant le redressement enregistré au cours du troisième trimestre (+3,9%), après un retrait de 3,6% au deuxième trimestre et une augmentation de 7,8% au premier trimestre 2019, ajoute la même source.