Accord entre RAM et l'AMPL

Royal Air Maroc (RAM) et l'Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL) ont conclu un accord regroupant les points de convergence et réinstaurant le climat de confiance, indiquent mardi les deux parties dans un communiqué conjoint.

La RAM et l'AMPL se félicitent de la conclusion de cet accord qui émane de leur prise de conscience des enjeux majeurs économiques et sociaux du pays, du rôle essentiel du tourisme dans les efforts de développement, ainsi que de l’éminent rôle de la Compagnie nationale comme acteur majeur de développement du transport aérien et vecteur du rayonnement du Royaume, précise le communiqué.

L'accord traduit également la prise de conscience des deux parties de l’importance du corps professionnel des pilotes de ligne, de l’impérieuse nécessité de lui garantir des conditions de travail optimales en rapport avec son environnement professionnel particulier et de la contribution déterminante des pilotes à l’essor de la compagnie, ajoute la même source.

Le haut niveau de professionnalisme des pilotes, leur rigueur, et leur sens du devoir sont des atouts pour Royal Air Maroc, ajoute le document, précisant que ces derniers contribuent, avec l’ensemble des femmes et des hommes de la compagnie, à servir la vocation de porte-drapeau de la RAM.

Les deux parties expriment leurs sentiments de gratitude et de remerciements aux usagers de la Royal Air Maroc pour leur fidélité à la Compagnie nationale, et soulignent leur engagement à œuvrer ensemble à l'amélioration de l’expérience client pour les passagers de la compagnie, conclut le communiqué.