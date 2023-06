Accord de pêche Maroc-Japon : Une délégation marocaine prend part aux travaux de la 37ème session de la consultation annuelle

Une délégation du Département de la pêche maritime, conduite par Zakia Driouich, secrétaire générale du Département, a pris part aux travaux de la 37ème session de la consultation annuelle, prévue par l’accord de pêche conclu entre le Maroc et le Japon en 1985.



Au cours de cette rencontre, les deux parties ont procédé à l’examen du bilan de la mise en œuvre des principales dispositions de l’Accord et ont arrêté les perspectives de coopération pour la prochaine année, notamment les projets en cours de réalisation au Maroc dans le cadre de la coopération avec le gouvernement du Japon, fait savoir un communiqué du Département, relevant du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.



Se félicitant du niveau de cette coopération halieutique, les deux parties ont convenu de rattraper le retard enregistré dans la concrétisation des projets suite à la pandémie de la Covid-19. Elles ont par la suite procédé, en marge des travaux de cette session, à la signature du procès-verbal portant sur la réalisation d'un projet de développement de l'aquaculture pour la croissance bleue au Maroc qui s’inscrit dans le cadre de la coopération technique avec le Japon, rapporte la MAP.



Le procès-verbal a été signé ce mercredi au siège de la JICA à Tokyo par Mme Driouich et Osamu Kubota, vice-président de la JICA. Cette cérémonie de signature a également été marquée par la présence de hauts responsables des deux parties.



Ce projet ayant une durée de trois ans à compter de l’année 2023 et fruit de plusieurs réunions tenues entre les responsables des deux pays, a pour objectif d’améliorer et de diversifier l’activité aquacole dans les villages côtiers dans une perspective de croissance bleue. Le projet aspire également à établir les bases de l’aquaculture à petite échelle au Maroc sur un concept intégrant recherche scientifique, formation et développement impliquant l’Institut national de la recherche halieutique, l’Agence nationale du développement de l’aquaculture et l’Institut de technologie des pêches maritime de Larache.



Les relations en matière de pêche maritime entre les deux pays datent de plus de 40 ans, notamment avec l’accord de pêche toujours en vigueur depuis 1985. La coopération a porté notamment sur les domaines de la recherche halieutique, la formation, la construction de villages de pêcheurs, ainsi que la mise à disposition d’experts pour la coordination et l’accompagnement de la réalisation des projets.