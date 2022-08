Accident mortel sur l’autoroute Marrakech-Agadir

Quatre personnes ont été tuées et 39 blessées dans un accident survenu, jeudi matin, sur l'autoroute Marrakech-Agadir au niveau de la commune rurale d'Amskoroud.



L'accident a eu lieu suite à une collision entre un autocar et un camion, a indiqué une source à la Direction régionale de la Santé et de la protection sociale de Souss-Massa, faisant savoir que les quatre personnes ont rendu l’âme sur place, alors que l’intervention des autorités a permis de transférer en urgence 39 personnes à l'hôpital régional Hassan II d'Agadir.



Dix blessés seraient dans un état grave, alors que les autres cas sont toujours en observation après avoir reçu les premiers soins, a ajouté la même source dans une déclaration à la presse.



Les autorités ont diligenté une enquête pour déterminer les circonstances de ce nouveau drame, qui s'ajoute aux multiples accidents de la route qui coûtent la vie à près de 4.000 personnes par un an, soit une moyenne de 11 décès par jour.