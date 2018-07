"Abwab Guelmim", un pôle urbain moderne aux objectifs ambitieux

Le nouveau pôle urbain "Abwab Guelmim", situé au nord de la ville de Guelmim (commune d'Asrir), promet une "renaissance" urbanistique dans la région grâce à ses caractéristiques et ses objectifs ambitieux en matière de logement respectueux de l’environnement, offrant ainsi une expérience de vie unique aux habitants. Ce projet, dont des explications sur les volets technique et logistique ont été fournies au wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhai, a nécessité un montant de plus de 800 MDH. Il concerne la création d'une zone urbaine moderne sur une superficie de 87 ha, répondant ainsi aux besoins en infrastructures, équipements de base et services publics dans les domaines de l'éducation, la santé, le sport, les loisirs, outre les servies de proximité et les espaces verts.

L'élaboration du plan de ce nouveau pôle urbain a pris en considération l’insertion harmonieuse du projet dans son environnement naturel, ce qui permettra aux habitants de profiter des paysages qui l'entourent.

Le projet devrait également donner une nouvelle impulsion économique à la ville et développer son tissu urbain durant les prochaines années, ainsi qu'encourager les activités inhérentes à la création de nouvelles zones urbaines.

La mise en place de ce projet permettra, en outre, de renforcer l'attractivité de la province de Guelmim ainsi que de consolider les infrastructures de la région de Guelmim-Oued Noun.

La commission régionale d’investissement de Guelmim-Oued Noun avait approuvé il y a quelques mois cet important projet qui prévoit la création de plus de 1.300 postes de travail.