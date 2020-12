Abed Chagar, nouveau président de la Fédération de la chimie et de la parachimie

Abed Chagar vient d’être élu président de la Fédération de la chimie et de la parachimie (FCP). Son élection a eu lieu récemment lors de la première réunion du bureau de la FCP après l’Assemblée générale ordinaire du 27 octobre 2020, indique un communiqué de la Fédération.



Lors de cette réunion tenue en présence de la majorité des membres de l’ancien bureau, Abdelkbir Moutawakkil et Mohamed Benchekroun ont été élus vice-présidents.



Le nouveau bureau est composé également de Abderrahmane Zaghrari, en qualité de secrétaire général, Khaldoun Bouacida en tant que 2ème secrétaire général, Aziz Badssi (trésorier) et M. Hjiej (2ème trésorier), ajoute la même source.



Directeur général de Colorado depuis mars 2013, M. Chagar est doté d’une double formation, ingénieur de l’EMI en 1992 et diplômé du cycle supérieur de gestion de l’ISCAE en 2002. Il est aussi vice-président de l’ASMEX, président du pôle compétitivité, vice-président du Groupement de la prévention et de la sécurité industrielle et administrateur dans plusieurs associations et établissements. Depuis octobre 2017, il est président de l’AIEM (Association des ingénieurs de l’Ecole Mohammadia), le plus grand réseau d’ingénieurs au Maroc.



Créée en 1993, la FCP est une association professionnelle dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle compte parmi ses membres des entreprises du secteur de la chimie et de la parachimie, privées ou publiques, marocaines ou filiales de groupes étrangers, installées au Maroc.