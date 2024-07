Abdelfettah Lazrak nommé directeur du Centre marocain de médiation bancaire

[Script active - words will be highlighted in this section] Quick and easy with no changes to your websiteHow do I earn money with Infolinks?

Le Conseil d’Administration du Centre marocain de médiation bancaire (CMMB), réuni récemment, a approuvé la nomination de M. Abdelfettah Lazrak en qualité de directeur du Centre. M. Lazrak assumait cette fonction par intérim depuis octobre 2023, indique le CMMB dans un communiqué. Le CMMB, connu sous le nom de "Al wassit al banki," est une institution associative créée par la communauté bancaire sous la supervision de Bank Al-Maghrib, garantissant l’indépendance et l’impartialité du Médiateur. Il offre une médiation pour régler les conflits à caractère conventionnel et institutionnel entre les clients et les établissements de crédit. Les clients, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, peuvent saisir cette institution après avoir épuisé les recours internes auprès de leur établissement de crédit sans satisfaction et sans avoir initié une procédure judiciaire ou arbitrale. La mission principale de Al wassit al banki est de régler amiablement les différends entre les banques, les sociétés de financement, les établissements de paiement et les associations de microcrédit, conformément à la loi n° 95-17.