AMMC : Dépôt d'un projet d'OPA obligatoire sur les actions "Eqdom"

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé que les sociétés Saham Finances, Société Générale Marocaine de Banques et Investima, agissant de concert au sens de l'article 10 de la loi 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, ont déposé auprès de l'AMMC un projet d'offre publique d'achat (OPA) obligatoire visant les actions "Eqdom".



"En conséquence de ce dépôt, l'AMMC a demandé à la Bourse de Casablanca de suspendre la cotation des actions Eqdom", indique l'Autorité dans un communiqué sur l'avis de dépôt de ce projet. D'après la même source, ce projet d'OPA obligatoire a été déposé suite à l'acquisition par la société Saham Finances de 57,67% du capital social et des droits de vote de Société Générale Marocaine de Banques qui détient 53,72% du capital social et des droits de vote d'Eqdom, franchissant ainsi indirectement le seuil de 40% des droits de vote de cette dernière.



Selon les dispositions de l'article 31 de la loi 26-03, l'AMMC dispose de 15 jours de bourse pour examiner la recevabilité de ce projet. Ce délai est suspendu par les demandes d'informations et de justifications exigées par l'Autorité. Si le projet d'offre publique est déclaré recevable, ses principales caractéristiques seront publiées dans un avis de recevabilité.



La publication dudit avis marque le début de la période de l'offre.