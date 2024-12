AMMC : 191 autorisations accordées aux OPCVM en 2023

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a accordé 191 autorisations aux sociétés de gestion d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) en 2023, contre 197 l'année précédente.



Ces autorisations sont réparties entre 58 agréments de projets de règlements de gestion et de statuts d’OPCVM et 133 visas de notes d’information, précise l’AMMC dans son rapport annuel de l'année 2023.



Les 58 agréments octroyés portent sur 19 demandes de création et 39 renouvellements d’agrément, tandis que 133 notes d’information ont fait l’objet de visa et se rapportent à des créations d’OPCVM et à des demandes de mise à jour, fait savoir la même source.



Les demandes de création accordées par l’AMMC en 2023, ayant concerné toutes les catégories sauf celle des OPCVM "Monétaires", reflètent la volonté des sociétés de gestion de diversifier l’offre proposée et de répondre aux besoins de leurs investisseurs institutionnels et particuliers, dans un contexte de reprise économique.



Si la majorité des autorisations de création ont été accordées à des fonds à stratégies classiques, certaines ont concerné des OPCVM contractuels à stratégies d’investissement assorties d’une garantie de capital, ainsi que des fonds actions axés sur des thématiques spécifiques.