AGR révise à la hausse ses prévisions USD/MAD sur les 3 prochains mois

Attijari Global Research a révisé à la hausse ses prévisions USD/MAD durant les trois prochains mois et ce, compte tenu des prévisions de l'EUR/USD et des spreads de liquidité sur le marché des changes.



Le dirham s'apprécierait face au dollar américain sur 1, 2 et 3 mois, pendant la période estivale 2022, indique AGR dans sa note "Weekly MAD Insights-Currencies" au titre de la période du 20 au 24 juin courant, anticipant, en marge du démarrage de l’opération Marhaba en juin 2022, des flux exports importants sous la forme de recettes touristiques.



Les conditions de liquidité devraient ainsi, selon la même source, s’améliorer au sein du marché interbancaire des changes. "Néanmoins, nous restons vigilants quant à l’évolution des prix énergétiques à l’international et leur impact sur les réserves de changes du Maroc", souligne AGR.



Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 10,00, 9,90 et 9,90 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,03. Face à l’euro, le dirham devrait s’apprécier sur les mêmes horizons. Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,53, 10,43 et 10,43 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,56.