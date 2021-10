AGR maintient sa recommandation d'achat du titre CMT

Attijari Global Research (AGR) a maintenu sa recommandation d'achat du titre Compagnie Minière de Touissit (CMT), avec un cours objectif inchangé à 1.850 dirhams.



"Dans l'attente de la révision de notre business plan suite au nouveau consensus de prévisions des cours des métaux à l'international, nous maintenons notre recommandation d'acheter le titre CMT avec un cours objectif inchangé à 1.850 dirhams", indiquent les analystes d'AGR dans un "Research paper-Equity".



Après une baisse de son chiffre d'affaires (CA) de 28% au premier trimestre de 2021, suite au repli de la production du plomb, la CMT arrive à redresser son activité de 25% au terme du T2 de la même année, précise la même source. "Dans ces conditions, nous relevons une légère progression des revenus de l'opérateur de 0,6% durant le S1-2021, soit à 191 millions de dirhams (MDH)", ajoutent les analystes d'AGR. À l'origine de cet effet de rattrapage, l'amélioration du climat social au sein de la mine conjuguée à l'appréciation des cours du plomb, rapporte la MAP. Ce dernier est porté par les perspectives positives de reprise du secteur automobile qui consomme près de 80% de l'offre minière du plomb.



Le cours moyen du plomb dont la contribution au CA de la CMT dépasserait les 60% a augmenté de 17,3%, passant d’une moyenne de 1.763 $/T au S1-2020 à 2.069 $/T au S1-2021.

En termes de profitabilité, l'excédent brut d'exploitation (EBE) de l'opérateur affiche une hausse plus prononcée de 13,2% au S1-2021 à 81 MDH compte tenu de la maîtrise des cash-cost. Il s'agit d'une marge d'EBE de 42,3% en hausse de 4,7 points par rapport à la même période de l'année précédente.



La nette amélioration du résultat financier permet au résultat net part du groupe (RNPG) de se redresser de 0,9% à 54 MDH, équivalent à une marge nette de 28,5% en progression de 6,6 points sur la même période.



"Grâce au rétablissement du climat social se reflétant par un retour à la normale de la production et un cours moyen du plomb plus attractif de 2.364$/T au troisième trimestre de l'année en cours, nous anticipons une accélération de l’amélioration des indicateurs de profitabilité de la CMT sur le S2-2021. Dans cette perspective, les taux de réalisation relativement bas observés durant ce premier semestre 2021, soit autour des 35%, nous semblent globalement cohérents", ont relevé les analystes.



"La poursuite de l'effet de rattrapage des résultats de la CMT durant le deuxième semestre 2021 et les perspectives positives qu'offre l'année 2022 en raison d'un effet de base favorable, nous rassurent quant à la capacité de l’opérateur de préserver un DPA au-dessus des 100 dirhams. Il s'agit d’un D/Y attractif autour de 6% durant la période 2021-2022", ont-ils fait savoir.