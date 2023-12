ADM réalise un CA de plus de 3,31 MMDH à fin septembre 2023

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) s'est établi à plus de 3,31 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2023, en hausse de 10,1% par rapport à la même période un an auparavant.



Cette augmentation est expliquée principalement par l'amélioration de 8,3% du CA lié à l'exploitation comparativement à 2022, indique ADM dans un communiqué.



Dans la même tendance, le CA social à la fin du troisième trimestre 2023 s'est élevé à 2,81 MMDH, en évolution de 8,3 %. Le T3-2023 affiche ainsi 1,12 MMDH en CA social avec une augmentation de 9,5% par rapport à la même période de l'année passée.



Pour le 3ème trimestre 2023, les investissements affichent un brut de 204 millions de dirhams (MDH) contre 102 MDH enregistrés à la même période de l'année dernière, totalisant 503 MDH à fin septembre dernier.



Ces investissements concernent essentiellement les travaux du triplement du contournement de Casa et celui de Casa-Berrechid ainsi que les projets d'automatisation de l'exploitation.

Le bilan affiche à son actif un cumul d'investissement net d'amortissements de 69 MMDH à fin septembre 2023.



Concernant les dettes consolidées à la fin du troisième trimestre 2023, elles ont reculé de 4,7% par rapport à la même période 2022, pour se situer à 35,25 MMDH. La même tendance est observée en social avec un total de 37,57 MMDH à fin septembre 2023.