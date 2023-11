ADD : Des success stories de startups marocaines et espagnoles mises en avant à Rabat

Les participants à un panel organisé, mardi à Rabat, ont mis en avant des success stories de startups marocaines et espagnoles opérant dans les domaines de la logistique et de l'agritech.



Tenu dans le cadre d'une rencontre initiée par l'Agence de développement du digital (ADD) en collaboration avec le Centre espagnol de développement Technologique et de l’innovation (CDTI), ce panel a été l’occasion de mettre en exergue les différentes expériences réussies d'entreprises et de startups, illustrant la valeur ajoutée qu’apporte l'innovation entrepreneuriale sur l'économie numérique.



Dans ce sens, des intervenants opérant dans le domaine de l'agriculture ont exposé des solutions novatrices conçues pour améliorer la durabilité de l'agriculture et promouvoir une meilleure digitalisation du secteur, rapporte la MAP.



En outre, des dirigeants d'entreprises et de startups ont présenté leur vision, leurs réalisations ainsi que les principaux défis auxquels ils font face, notamment dans un contexte marqué par de fortes mutations technologiques.



Les discussions ont porté aussi sur les derniers projets mis en place par ces startups, notamment des fermes digitales pédagogiques, des solutions d'optimisation de la plantation agricole, ainsi que de nouvelles techniques d'ingénierie agronome. Par ailleurs, les participants ont souligné l'importance de cette rencontre qui permet d’explorer les opportunités, les enjeux et les défis liés à l'innovation entrepreneuriale, appelant à soutenir davantage la compétitivité des startups innovantes, étant donné leur rôle dans le développement des investissements et la création de la valeur ajoutée.



Organisée sous le thème "L’innovation entrepreneuriale au service de l’investissement", cette rencontre a réuni des acteurs aussi bien du secteur public que privé, ainsi que des experts en transformation digitale et en innovation entrepreneuriale.



Elle vise à présenter les atouts et potentialités qu’offrent les écosystèmes marocains et espagnols du digital, explorer les opportunités et les enjeux de l'innovation entrepreneuriale, débattre l’importance de soutenir l’évolution et la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) et des startups actives dans le domaine de l’innovation et à mettre la lumière sur leur rôle crucial dans le développement de l’investissement novateur.