ABI et la SFI s'allient pour promouvoir l’accès des petits agriculteurs ouest-africains au financement

Atlantic business international (ABI), filiale du groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP), et la société financière internationale (SFI), membre du groupe de la Banque mondiale, ont signé, récemment à Abidjan, un accord de partenariat visant à permettre aux petits exploitants agricoles en Afrique de l’Ouest d'accéder aux financements, indique un communiqué d'ABI.

Cet accord de partenariat a été conclu, le 16 mars dernier dans la métropole économique ivoirienne, par le directeur général d’ABI, Habib Koné et le vice-président de la SFI, Mohamed Gouled, précise le communiqué.

L’agriculture étant un pilier majeur pour le développement et l’inclusion sociale en Afrique de l’Ouest, ABI a décidé de nouer un partenariat structurant avec la SFI, dans le cadre du projet de mise en place d’une plateforme dédiée au renforcement des opportunités de financement de la chaîne des valeurs d’un des secteurs économiques clés du continent, ajoute la même source.

A travers cet accord, rapporte la MAP, "ABI privilégie l’innovation dans sa stratégie de diversification du portefeuille de crédits en s’appuyant sur l’expertise de la SFI, afin de mieux répondre aux besoins des acteurs du secteur agricole en Afrique de l'Ouest, principalement au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Mali, à travers son réseau Banque Atlantique".

La SFI et ABI développeront ainsi des outils visant à améliorer la connaissance du monde agricole, ainsi que la gestion des coûts et des risques spécifiques, en vue de stimuler l’accès au financement pour les petits agriculteurs. Ils s'engagent également à créer des solutions et des approches innovantes, mieux adaptées aux besoins des agriculteurs. Il s’agit notamment de déployer via les filiales bancaires du holding, des solutions de paiement mobile et des outils digitaux ainsi que des modules de renforcement des capacités des agriculteurs.

Atlantic Business International (ABI) est une holding financière, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc. Présent dans les 8 pays de l’espace UEMOA et en Guinée-Conakry, ABI occupe une position clé dans la région à travers ses banques commerciales (Banque Atlantique, BIA Niger et la BPMG), ses compagnies d’assurances (Atlantique assurances vie et IARD en Côte d’Ivoire et GTA C2A Vie et IARD au Togo) et ses métiers spécialisés (Atlantique Finance et Atlantic Asset Management en Côte d’Ivoire). Il est le 3ème groupe de l’UEMOA en termes de part de marché et le 2ème acteur bancaire en Côte d’Ivoire.