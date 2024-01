9ème colloque maghrébin de géophysique appliquée à Kénitra

La Faculté des sciences de Kénitra organisera, du 22 au 26 avril prochain, la 9ème édition du colloque maghrébin de géophysique appliquée (CMGA-9), sous le thème "Géophysique appliquée et défis de développement en Afrique".



La particularité de cette édition réside dans l'importance qu'ont prise les sciences géologiques en général et la géophysique en particulier, suite au récent tremblement de terre au Maroc, ainsi qu'à travers les difficultés actuelles de gestion des ressources en eaux souterraines à la lumière de la grave crise de sécheresse que traverse notre pays, a indiqué la faculté relevant de l'Université Ibn Tofail dans un communiqué.



Cette édition connaîtra la présence d’un grand nombre de chercheurs spécialisés dans les domaines liés à la sismologie, notamment dans l'aspect lié à l'urbanisme (cartes des risques, cavités, glissements de terrain et cartes d'aptitude des sols à la construction etc), au génie civil (infrastructures : routes, barrages, sites industriels, développement de sites d'énergies renouvelables) et aux méthodes d'exploration des réservoirs d'eaux souterraines, minières et d'hydrocarbures, a fait savoir la même source.



En outre et afin que les chercheurs marocains développent leurs compétences dans les méthodes de recherche modernes, le premier atelier régional sur le big data et l'intelligence artificielle dans le domaine de la géophysique sera organisé en marge de la conférence, précise le communiqué. "Le Colloque maghrébin de géophysique appliquée a constitué, depuis près de vingt ans, une plateforme où les chercheurs d'Afrique du Nord n'ont cessé d'exprimer l'engagement de la communauté géophysicienne pour relever les défis auxquels sont confrontées les sciences géologiques en général et la géophysique appliquée en particulier", ont souligné les organisateurs.



Ces rencontres constituent l'occasion de réunir les experts les plus brillants du domaine et de prendre connaissance des évolutions rapides observées dans ce domaine important du savoir.