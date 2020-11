80% des emplois de l’industrie de la région de Fès-Meknès portés par quatre secteurs

Environ 80% des emplois de l'industrie au niveau de la région de Fès-Meknès sont portés par quatre secteurs d’activité,selon les résultats d’une récente étude. Il s’agit des secteurs du textile-cuir (36%), de l’automobile (15,7%), de l’agroalimentaire (13%) et de l’offshoring (15,2%), précise cette étude consacrée au positionnement de la zone d’accélération industrielle (ZAI) à Ain Cheggag, dont les travaux ont été lancés dernièrement dans la province de Sefrou. Cette étude, réalisée pour le compte du conseil régional de Fès-Meknès, fait état d’une croissance, entre 2013 et 2019, dessecteurs de l’automobile avec 15 points et l’offshoring (8%) dans le pool emploi industriel de la région. Quant au textile et à l’agroalimentaire, ils ont accusé des baisses respectives de 15 et 4,5 points. Selon ce document, la région de FèsMeknès, qui dispose d'atoutsstratégiquessur les plans socioéconomiques, se doit de relever cinq défismajeurs dansle but d’améliorer sa compétitivité et diversifier son industrie. La région est ainsi appelée à définir une vraie proposition de valeur différenciatrice des filières présentes et attirer une ou deux locomotives afin de développer un écosystème autour de ces métiers.