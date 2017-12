70 millions d’arrivées touristiques internationales supplémentaires à l’échelle mondiale

L’Europe méridionale et méditerranéenne, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient ont tiré la croissance du tourisme de janvier à octobre 2017, a souligné l’Organisation mondial du tourisme (OMT).

Dans le dernier numéro du Baromètre OMT du tourisme mondial, l’organisation a noté qu’à l’échelle de toute la planète, les destinations ont reçu 1,1 milliard de touristes internationaux au cours de la période allant de janvier à octobre 2017. Ce qui représente 7% de plus que l’an dernier au cours de la même période, soit 70 millions d’arrivées internationales supplémentaires.

Selon l’OMT, la forte demande de tourisme international observable dans toutes les régions du monde qui a été enregistrée au cours des premiers mois de l’année 2017, y compris pendant la haute saison estivale de l’hémisphère Nord, s’est maintenue jusqu’au mois d’octobre.

«Les destinations à travers le monde ont reçu un total de 1 milliard 127 millions (+7 %) d’arrivées de touristes internationaux (visiteurs qui passent la nuit) au cours des 10 premiers mois de l’année, soit 70 millions de plus qu’au cours de la même période en 2016 », a-t-elle noté estimant que ces résultats reflètent la reprise économique mondiale.