60ème anniversaire de la création de l’USFP

Dans le cadre des préparatifs pour la commémoration du 60ème anniversaire de la création du parti de la Rose qui sera organisée le 29 octobre au Théâtre Mohammed V à Rabat, plusieurs activités ont été ou seront programmées d’ici mardi prochain.

A cet effet, le secrétariat régional et les secrétariats provinciaux de l’USFP dans la région de Casablanca-Settat organisent aujourd’hui une rencontre sous le thème : «L’USFP : vers une nouvelle perspective ».

Cette rencontre qui sera encadrée par l’ancien Premier secrétaire du parti, Abdelouahed Radi, est programmée à 17 heures au Complexe culturel Abdellah Guenoun d’Aïn Chock à Casablanca.

A Meknès, le secrétariat provincial du parti organise ce même vendredi une rencontre politique au siège du parti sis à Bourj Moulay Omar, et ce à partir de 18 heures.

Cette rencontre ouverte sera encadrée par Jouad Chafiq, membre du Bureau politique de l’USFP.

A Bejaâd, l’USFP organisera ce samedi 26 octobre à partir de 17 heures au siège du parti, le Forum de la fidélité aux fondateurs et aux leaders du parti de la Rose dans cette ville.

Il convient de rappeler que la section de l’USFP à Rabat-El Youssoufia avait organisé jeudi 24 octobre une rencontre avec les militants et les sympathisants du parti.

A rappeler également que la date de la commémoration du 60ème anniversaire de la création du parti coïncidera avec la commémoration de l’enlèvement et de la disparition du leader du parti des Forces populaires, Mehdi Ben Barka.