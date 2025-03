5ème édition du Festival des dramaturges unis à El Hajeb

L'Association des humoristes unis pour la culture et les arts organise, du 22 au 25 mars, la 5ème édition du Festival des dramaturges unis sous le thème "Le théâtre, un espace d'expérimentation et de créativité".



Organisé avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – secteur de la culture, en partenariat avec la région de Fès-Meknès et le Centre culturel d'El Hajeb, ce festival intervient en célébration de la Journée internationale du théâtre, qui aura lieu le 27 mars.



Cette édition mettra en avant l'importance du théâtre comme espace d'expérimentation, de formation et de création, en proposant une programmation artistique équilibrée alliant représentations théâtrales, ateliers de formation et rencontres intellectuelles, avec la participation de pléthore d'artistes et de chercheurs dans le domaine du théâtre, indique un communiqué des organisateurs.



Au programme de cet évènement figurent également des ateliers de formation en expression corporelle, en jeu d'acteur et en création théâtrale, animés par des artistes spécialisés, offrant ainsi aux participants l'opportunité de développer leurs compétences artistiques.



Une master class sur l'expérimentation théâtrale est également prévue et sera animée par Fahd El Kaghate, qui présentera et signera son nouveau livre "Le probable et l’impossible – Expérimentation dans le théâtre quantique".



Par ailleurs, cette manifestation mettra à l'honneur une diversité de spectacles théâtraux, mêlant théâtre social, théâtre expérimental et comédie, à travers des œuvres de troupes professionnelles qui reflètent la richesse de la scène théâtrale marocaine, ajoute le communiqué.



Le festival se clôturera par une cérémonie de reconnaissance, au cours de laquelle des certificats de participation seront remis aux troupes, artistes et encadrants ayant contribué au succès de cette édition.



Ce festival vise à ancrer le théâtre comme un outil de créativité et d’expérimentation, tout en soutenant les jeunes artistes et les troupes de théâtre marocaines, précisent les organisateurs.