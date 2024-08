50 films de 20 pays au Festival du film de Tripoli au Liban

La 11ème édition du Festival du film de Tripoli se déroulera du 19 au 25 septembre à Tripoli au Liban, avec la participation de 50 films représentant 20 pays arabes et étrangers.



D’après les organisateurs, ces films concourent pour les prix du Festival dans six catégories, à savoir le long métrage de fiction, le long métrage documentaire, le court métrage international, le court métrage arabe, le court métrage libanais et le film d’animation, indiquent les organisateurs.

Les films participants abordent des thèmes humanitaires évoquant l’espoir, l’attachement à la vie et le dépassement des difficultés.



Dans la catégorie du long métrage de fiction, 9 films du Brésil, du Japon, de l’Algérie, de la Jordanie, du Soudan, du Kirghizstan, de la Tunisie et de la France sont en lice, tandis que 7 films représentant le Liban, l’Égypte, l’Italie, la France, la Palestine et le Canada participent dans la catégorie du long métrage documentaire et 13 films de la Grèce, du Royaume-Uni, de l’Iran, de la France, de l’Inde et de la Roumanie concourent dans la catégorie du film d’animation.



Six films figurent également au menu dans la catégorie court métrage, issus de Bahreïn, d'Égypte, d’Oman, d’Algérie et de Jordanie, 5 dans la catégorie du court métrage libanais et 8 dans la catégorie d’animation avec la participation de l’Iran, du Liban, des États-Unis, de la Corée du Sud, de l’Égypte et de l’Arabie Saoudite.



Dans un communiqué, le directeur du Festival du film de Tripoli, Elias Khallat, a indiqué que cet événement se veut une plateforme de promotion de la créativité et de l’échange culturel.



M. Khallat a souligné, à cet égard, l’importance d’organiser des évènements artistiques et cinématographiques en toutes circonstances, considérant que l’art triomphe de la vie, à la faveur des messages transmis par les réalisateurs d’une manière réaliste et attrayante, malgré les défis affrontés.



Et de considérer que la solidarité et le soutien apporté aux créateurs cinématographiques illustrent l'esprit de collaboration humaine et culturelle qui fait partie du brassage artistique dans la région.