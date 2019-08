41 projets d'investissement validés au premier semestre à Laâyoune-Sakia El Hamra

41 dossiers ont été validés par la Commission régionale d’investissement au premier semestre 2019, selon des données fournies par le Centre régional d’investissement (CRI) de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Les porteurs de projets estiment à environ 5530,62 millions de dirhams (MDH) le montant global de ces investissements, précise la même source.

D’après le CRI de Laâyoune, trois projets sur les 41 approuvés par la Commission dépassent le montant de 100 MDH, rapporte la MAP.

La ventilation par secteur d’activité démontre la prédominance du commerce avec 17 dossiers validés, du bâtiment et travaux publics (12), du tourisme (5) de l’industrie (4), des services divers (2), ainsi que des énergies et des mines (1).

En 2018, près de 111 dossiers ont été validés par le CRI pour un coût global de 14.472 MDH.

Un rapport du CRI indique que le Centre continue sa stratégie de communication à travers la participation aux différents événements et rencontres ainsi que l’édition de différents supports de communication adressés aux investisseurs nationaux et étrangers.

Dans la perspective de mieux communiquer et de promouvoir les potentialités dont dispose la région, le CRI de Laâyoune a reçu, durant le premier semestre, plusieurs délégations d’investisseurs, de politiques, de journalistes et de chercheurs en provenance de plusieurs pays, notamment la France, l’Espagne, le Chili, le Brésil, le Mexique, l’Inde, le Cameroun et le Bénin.

Le centre a aussi pris part à plusieurs manifestions, dont des séminaires, des rencontres et des forums aux niveaux régional et national.