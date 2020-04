400.000 qx d'orge subventionnée seront distribués aux éleveurs de la région de l’Oriental en avril et mai

La Direction régionale de l’agriculture de l’Oriental procèdera à la distribution de 400.000 quintaux d’orge subventionnée aux éleveurs de la région au titre des mois d’avril et de mai, pour faire face au manque de précipitations.

Cette quantité représente une première tranche qui sera suivie d’autres quantités devant être livrées dans les prochains mois, affirme un communiqué de la Direction régionale, précisant que cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national lancé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts en vue de faire face aux répercussions négatives du déficit des précipitations, enregistré en février, sur les fourrages.

A cet effet, 10 points de vente et centres de liaison ont été mis en place à travers la région, plus précisément à Bouarfa, Tendrara, Jerada, Taourirt, El Ayoun, Oujda, Tafoughalt, Nador, Driouch et Guercif, ajoute le communiqué, précisant que la province de Figuig bénéficiera d’une quantité de 90.000 qx, suivie des provinces de Jerada (60.000 qx), Taourirt (60.000 qx), Guercif (45.000 qx) Berkane (40.000 qx), Nador (35.000 qx) et Driouch (30.000 qx), en plus d’une quantité de 40.000 qx destinée à la préfecture d’Oujda-Angad, rapporte la MAP.

L’orge sera mise en vente aux éleveurs de la région pour un prix subventionné de 200 DH/q, l’Etat prenant en charge la différence par rapport au prix du marché, souligne la même source, relevant que compte tenu de l’importance de cette opération, l’ensemble des moyens logistiques et humains nécessaires ont été mobilisés pour assurer l’approvisionnement des centres de liaison de manière continue et sans interruption.

A noter qu’une circulaire conjointe des ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a fixé les procédures de distribution aux éleveurs. Ainsi, des commissions provinciales et locales ont été créées, regroupant les autorités locales et les représentants de la Chambre régionale d’agriculture et des services techniques du secteur de l’agriculture, avec pour mission d’organiser, coordonner et faciliter l’opération de distribution en faveur des éleveurs de l’ensemble des communes territoriales de la région.

Au cours de cette opération, il sera procédé à l’élaboration de listes des bénéficiaires mentionnant la part consacrée à chaque éleveur selon des critères déterminés, avec en appui un programme informatique qui veille au suivi des différentes phases d’approvisionnement sur la base des listes des bénéficiaires.

En parallèle, une enveloppe de 4 millions de dirhams (MDH) a été allouée au niveau de la Direction régionale de l’agriculture et des directions provinciales pour le transport de ces quantités d’orge subventionnée des centres de liaison à des lieux à proximité des éleveurs, et ce en vue de minimiser le coût du transport, note le communiqué, précisant que l’opération de distribution a débuté dans les provinces de Figuig et de Guercif et sera lancée dans les autres provinces dans les prochains jours.

Par ailleurs, et compte tenu de la situation actuelle marquée par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les commissions provinciales ont pris un ensemble de mesures préventives, notamment la stérilisation des centres de liaison et la distribution de masques de protection aux fonctionnaires chargés de cette opération, en plus de l’organisation de l’accès à ces centres pour éviter tout encombrement.

A rappeler que la saison agricole 2019-2020 dans la région de l’Oriental a connu un manque des précipitations qui n’ont pas dépassé, à la fin de l’automne, la barre des 130 mm, ce qui a impacté négativement les cultures automnales, notamment les céréales, ainsi que la présence des plantes fourragères dans les parcours.

Soucieuse de préserver la richesse animale qui caractérise la région de l’Oriental, notamment les espèces ovines et caprines qui totalisent près de 4 millions de têtes, la Direction régionale de l’agriculture a fourni, à des périodes successives, des quantités d’orge subventionnée pour alléger le coût des produits fourragers et garantir la stabilité de leurs prix sur les marchés locaux.

Ainsi, la Direction régionale a distribué 179.000 qx d’orge subventionnée durant les derniers mois de 2019, au profit de 40.000 éleveurs de la région, ce qui a permis de combler le déficit en produits fourragers dans les parcours.

Et en raison de la baisse aiguë des précipitations dans les hauts plateaux qui a poussé les éleveurs à recourir aux fourrages au lieu des plantes des parcours, la Direction régionale a consacré une quantité supplémentaire de 195.000 qx d’orge subventionnée aux kessabas de la région par le biais d’appels d’offres régionaux et provinciaux.

Cette quantité a été distribuée dans l’ensemble des provinces de la région depuis début 2020, dans une approche proactive visant à prévenir tout retard ou baisse des précipitations.