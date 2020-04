31 certificats négatifs délivrés en février dernier à Essaouira

Immolog réalise un résultat net de 12 MDH



Le spécialiste de l'immobilier économique et intermédiaire, Immolog, a réalisé un résultat net de 12 millions de dirhams (MDH) à fin 2019, contre 15 MDH une année auparavant.

Le chiffre d'affaires s'est établi à cette date à 227 MDH, contre 330 MDH en 2018, annonce Immolog dans un communiqué sur ses résultats annuels de 2019, expliquant cette baisse principalement par la persistance d'une conjoncture sectorielle difficile".

En ce qui concerne l'impact du Covid-19, le communiqué indique que l'état d'urgence sanitaire lié à cette épidémie "n'entraîne pas d'ajustements des comptes au 31 décembre 2019 et ne remet pas en cause la continuité d’activité de la société", faisant savoir que des travaux sont en cours pour estimer l’impact sur les prévisions budgétaires

"Durant cette période de pandémie, Immolog est pleinement engagé à appliquer toutes les mesures nécessaires afin de protéger ses salariés", affirme l’entreprise.



Stroc Industrie réalise un chiffre d'affaires de 61 MDH



La société Stroc Industrie a réalisé, au titre de l'exercice 2019, un chiffre d'affaires (CA) de 61 millions de dirhams (MDH), en hausse par rapport à l'exercice précédent.

La relance de l'activité au deuxième semestre 2019 a permis de relever une amélioration de certains fondamentaux marquant un point d’inflexion positif par rapport à 2018, indique la société dans un communiqué. Ainsi, la production est passée de 13 MDH à 26 MDH entre 2018 et 2019, précise la même source, ajoutant que l'excédent brut d’exploitation est passé de son côté de -97 MDH à -43 MDH. Le résultat d’exploitation, bien qu’impacté par 23,5 MDH de provisions afin de pallier les risques sur d’anciennes créances et quoique toujours négatif, s’est amélioré de 57 MDH, passant de -126 MDH à -79 MDH entre 2018 et 2019, ajoute la société.

Et de noter que le principal fait marquant de 2019 est la mise en sauvegarde effective de Stroc, qui lui a permis de reprendre la réalisation de son carnet de commande.

La période d'observation de 8 mois, durant laquelle la société a connu une inactivité quasi-totale de sa production, a été mise à profit pour finaliser les anciens chantiers démarrés avant la crise et apurer les comptes afférents, selon la même source.