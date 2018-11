31 certificats négatifs délivrés à Essaouira en octobre dernier

Le nombre des autorisations pour la création d’entreprises, délivrées par la délégation provinciale de l’industrie et du commerce d’Essaouira en octobre dernier, a été de l’ordre de 31 certificats négatifs, contre seulement 17 certificats négatifs octroyés durant la même période de l’année écoulée.

Par nature juridique des entreprises, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) occupent la première place avec 24 certificats négatifs, soit 77% du total, suivies des personnes physiques (PP) avec 7 certificats négatifs (23%), indique le dernier rapport de conjoncture établi par la Délégation de l’industrie et du commerce.

Au cours du mois d’octobre dernier, le nombre des immatriculations au registre du commerce au tribunal de 1ère instance d’Essaouira, a été de 32 contre 23 le mois précédent, soit une hausse de 39%, précise-t-on.

Selon la même source, les personnes physiques (PP) arrivent en tête de liste avec 17 immatriculations, soit 53%, suivies des sociétés à responsabilité limitée (SARL) avec 15 immatriculations (47%), rapporte la MAP.

S’agissant de la répartition géographique des autorisations de création d’entreprises durant le mois d’octobre dernier, le document indique que la ville d’Essaouira arrive en tête de liste, à l’échelle provinciale, avec 22 certificats négatifs, soit 71% du total, suivie des communes territoriales d’Ounagha, Sidi Kaouki, Takate, Talmest, Had Dra, Takoucht, et Bir Kouate, avec 9 certificats négatifs, soit 29% du total.

En rapport avec les secteurs d’activités économiques, il est à noter que le secteur du commerce arrive au premier rang avec 12 certificats négatifs (39%), suivi des secteurs des services, avec 11 certificats négatifs (soit 35% chacun), des secteurs du tourisme et du bâtiment et travaux publics (BTP) avec 3 certificats négatifs chacun, soit 10%, tandis que le secteur de l’industrie vient en dernier rang avec 2 certificats négatifs (6%).

En termes d’investissements projetés, la délégation provinciale du commerce et de l’industrie d’Essaouira souligne que les créations d’entreprises en octobre dernier peuvent générer un montant estimé à 22.900.000,00 DH, dont 15% émanent des investissements des étrangers, avec un nombre d’emplois projetés estimé à 103, contre seulement 46 emplois au titre du même mois de l’année précédente, lit-on dans le document.

La délégation de l’industrie et du commerce d’Essaouira indique, en outre, que durant la même période, trois marques ont été déposées concernant le secteur des industries agroalimentaires, relevant, par ailleurs, avoir délivré 12 certificats négatifs pour la création d’enseignes commerciales.