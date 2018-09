268 entreprises créées dans la région de l'Oriental durant le premier semestre

268 nouvelles entreprises ont été créées dans la région de l'Oriental au cours du premier semestre de l'année en cours, soit une augmentation de 106,15 % par rapport à la même période de l'année 2017, qui a enregistré 130 créations.

Selon des données du Centre régional d'investissement (CRI) de l'Oriental, cette performance est due à l'insertion des créations d’entreprises relevant de la province de Guercif, rapporte la MAP.

L'analyse sectorielle montre que la création des entreprises concerne principalement les services divers, le commerce et le BTP.

Ainsi, le secteur des services a enregistré la création de 111 entreprises, soit 41,42 % du nombre total des entreprises créées, alors que le commerce a enregistré 90 créations, soit 33,58 %.

Le secteur du BTP a enregistré pour sa part la création de 51 entreprises (19,03 %), contre 08 entreprises (2,98 %) pour le domaine des énergies et mines, 07 entreprises dans l’agriculture et la pêche (2,61 %) et une seule création dans le secteur de l’industrie.

L’analyse de la nature juridique des créations d'entreprises révèle la création de 180 SARL, suivies de 80 PP, 6 SNC (Sociétés en nom collectif) et une seule SA (Société anonyme) pour un montant global d'investissement de 20,42 MDH.

La même source précise que la mesure de l'intention de création des entreprises par le paramètre des certificats négatifs a enregistré pendant le premier semestre de l'année 2018 un total de 285 demandes, soit une diminution de 0,96 % par rapport au premier semestre de 2017 (288 demandes).

Rappelant que le délai maximum de création de l'entreprise est de trois jours, le CRI relève que la majorité des intentions de création ont concerné le secteur des services divers par 142 demandes, suivi des secteurs du BTP par 68 demandes, du commerce (50), de l’énergie et mines (11), de l’industrie (7), de l’agriculture et pêche (5), et du tourisme par 2 demandes.

La nature juridique des entreprises ayant fait l'objet d’intention de création révèle que les SARL, à l’instar de l'année 2017, s'accaparent la majorité des certificats négatifs.

En effet sur le total des 285 demandes de certificats négatifs, 247 demandes représentent des SARL, précise la même source tout en ajoutant que le reste des demandes ont été formulées par les PP (Personnes physiques) pour un total de 21 demandes et 17 pour d'autres genres d'entreprises. La même source fait savoir, par ailleurs, que dans le cadre du renforcement de son rôle de médiateur, le CRI de l’Oriental a procédé au cours du 1er semestre de cette année à l’étude et l’instruction de 14 requêtes qui lui ont été adressées par des investisseurs concernant soit des secteurs d’activités qui dépendent de la gestion déconcentrée de l’investissement, soit des prérogatives des autres services extérieurs.