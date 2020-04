174 procès-verbaux dressés pour non-respect du port des masques

La Commission provinciale mixte de Mohammédia a interpellé, samedi, un individu pour spéculation illégale sur la vente des masques de protection qu'il proposait à un prix de 3,20 DH l'unité, au lieu de 80 centimes comme prédéfini par les autorités compétentes, indique un communiqué du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique.

Le mis en cause, appréhendé en possession de 1.400 masques de protection qu'il comptait écouler sur le marché de la ville, a été interpellé par les autorités compétentes et a été soumis à une enquête sous la supervision du parquet compétent, selon la même source.

L'ensemble des autorités concernées continueront à lutter contre toute forme de spéculation et à combattre toutes les pratiques qui empêchent les citoyens de se procurer les masques de protection aux prix prédéfinis, conclut le communiqué.