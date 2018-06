17 certificats négatifs délivrés en mai à Essaouira

Le nombre de certificats négatifs pour la création d’entreprises, délivrés par la Délégation provinciale de l’industrie et du commerce d’Essaouira a atteint 17 autorisations au titre du mois de mai dernier, indique le dernier rapport de conjoncture de ladite délégation.

Par répartition juridique de ces entreprises, les Sociétés à responsabilité limitée (SARL) occupent la première place avec 10 certificats négatifs, soit 59%, suivies de celles des personnes physiques (PP), avec 07 certificats négatifs (41%), précise-t-on de même source.

Au cours du mois de mai dernier, le nombre des immatriculations au registre du commerce au tribunal de 1ère instance d’Essaouira, a été de l’ordre de 31, contre 26 le mois précédent, soit une hausse de 16%, lit-on dans le document.

Et de poursuivre que les SARL s’accaparent 18 immatriculations, soit 58% du total, occupant ainsi la première position, suivies des Personnes Physiques (PP), avec 13 immatriculations, correspondant à 42% du total, rapporte la MAP.

Pour ce qui est de la répartition territoriale des certificats négatifs délivrés durant cette période, la ville d’Essaouira arrive en tête avec 12 certificats négatifs (71%), suivie des communes rurales de Sidi Kaouki, Akermoud, et Meskala avec 5 certificats négatifs, soit 29 %, explique la même source.

En rapport avec les secteurs d’activités économiques, il est à relever que le secteur du commerce s’accapare la part du lion avec 6 certificats négatifs (35%), suivi du secteurs des services, avec 5 certificats négatifs (29%), de celui du Bâtiment et des travaux publics (BTP), avec 3 certificats (18%), et du secteur du tourisme, avec 2 certificats négatifs (12%).

Quant au secteur de l’industrie, il vient en dernier rang avec 1 certificat négatif, soit 6%, précise la Délégation du commerce et de l’industrie.

En termes d’investissements projetés, les autorisations de création d’entreprises accordées durant la même période peuvent générer un montant qui s’élève à 6,45 millions de DH, dont 11% proviennent des Investissements des étrangers, avec 41 emplois projetés, précise-t-on de même source.

La Délégation de l’industrie et du commerce d’Essaouira indique également que durant la même période, aucune marque n’a été déposée, relevant, par ailleurs, avoir délivré 6 certificats négatifs pour la création d’enseignes commerciales.