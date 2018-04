15ème Conférence internationale de l'AISS sur les TIC dans le domaine de la sécurité sociale

Sous la présidence du ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, se déroulera la cérémonie d’inauguration de la 15e Conférence internationale de l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) portant sur les technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la sécurité sociale qui aura lieu les 18, 19 et 20 avril courant.

Consacrée à l’analyse des perspectives les plus prometteuses et à la recherche des solutions innovantes aux défis prioritaires, cette manifestation connaîtra la participation d’importantes délégations, en provenance des cinq continents, notamment 15 de la Russie, 12 de l’Indonésie, 11 du Gabon et 7 de la Corée du Sud.

Minutieusement choisies, les thématiques, citées ci-après, feront l’objet d’un débat approfondi et constructif tout au long de trois jours : Façonner l’avenir de la sécurité sociale: le rôle clé des TIC; Gouvernance des TIC: le rôle fondamental des directeurs généraux et du leadership; Utilisation avancée des TIC: facteurs conditionnant la capacité à relever les défis prioritaires; Technologies émergentes: expériences et démonstrations; Innover pour définir des normes et des solutions communes pour la sécurité sociale ; L’innovation dans le contexte d’une sécurité sociale fondée sur les données.

Au programme figure également le Forum du secteur des TIC qui est une opportunité pour les entreprises de pointe présentes sur le marché des TIC d’exposer leur vision stratégique des produits et services adaptés à la sécurité sociale.