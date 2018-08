143 entreprises créées par les Marocains du monde dans la région Fès-Meknès au premier semestre

Les Marocains du monde ont créé un total de 143 entreprises dans la région Fès-Meknès durant le premier semestre 2018, soit une hausse de 25% par rapport à la même période de l’année précédente, a indiqué, vendredi à Fès, le directeur du centre régional d’investissement, Rachid Aouine.

Le secteur des services vient en tête avec 57% des créations, suivi de celui du commerce (20%), a précisé M. Aouine, lors d’une rencontre organisée à l’occasion de la Journée nationale du migrant, ajoutant que la forme juridique SARL (société à responsabilité limitée) s’accapare l’essentiel des créations, rapporte la MAP.

Le responsable a souligné que la Journée nationale du migrant, célébrée cette année sous le thème ‘’Quels rôles pour les compétences marocaines à l’étranger dans le développement de l’économie nationale ?’’ constitue une étape pour évaluer ce qui a été réalisé en faveur des Marocains du monde et une occasion de mettre le doigt sur les contraintes pour trouver les réponses adéquates, selon une approche participative prenant en considération l’attention particulière accordée par S.M le Roi Mohammed VI aux Marocains résidant à l’étranger.

Il a assuré que le CRI œuvre au suivi et à l’accompagnement des préoccupations des Marocains du monde à travers l’amélioration des services rendus, rappelant la création d’une cellule chargée de la réception des dossiers des membres de la communauté marocaine à l’étranger.

De son côté, le secrétaire général de la wilaya de la région Fès-Meknès, Said Ziane, a mis l’accent sur l’attachement des Marocains du monde à leur mère partie, mettant l’accent sur les initiatives et programmes gouvernementaux visant à encourager la communauté marocaine établie à l’étranger à investir dans son pays.

L’attention accordée aux compétences marocaines à l’étranger est une reconnaissance de leur rôle dans la promotion du rayonnement du Royaume au niveau international, a-t-il souligné, au nom du wali de la région Fès-Meknès.

Il a également appelé les différents intervenants locaux et régionaux à faire preuve d’écoute et d’interaction pour accompagner les membres de la communauté marocaine à l’étranger et veiller à ce que leurs projets se concrétisent.

Selon le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, la célébration de la Journée nationale du migrant vise à mettre l’accent sur le rôle incontournable des MRE dans le développement de l'économie de leur pays, mettre en exergue les réalisations dans le domaine de l’appui et l'encouragement des MRE à contribuer au développement de l'économie nationale et identifier les opportunités et les secteurs prioritaires d'investissement pour booster l'économie nationale.