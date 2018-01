123 certificats négatifs délivrés à Oujda en décembre dernier

L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (Ompic) et le Centre régional d'investissement à Oujda (CRI-Oujda) ont délivré, durant le mois de décembre dernier, un total de 123 certificats négatifs pour la création d'entreprises.

Selon un rapport de la Délégation du commerce et de l'industrie couvrant Oujda, Berkane, Taourirt, Jerada et Figuig, les services restent le secteur d'activité le plus ciblé par les porteurs de projets avec 64 certificats (52 %), suivis notamment du commerce (32 certificats, 26 %) et du bâtiment et travaux publics (22 certificats, 18 %), rapporte la MAP.

S'agissant du statut juridique, les Sociétés à responsabilité limitée et les Sociétés à responsabilité limitée à associé unique se sont taillé la part du lion avec 54 certificats négatifs pour chaque catégorie, suivies des enseignes commerciales (15 certificats).

La même source précise que la répartition géographique de la totalité des certificats négatifs délivrés, durant la même période, montre que la préfecture d’Oujda-Angad vient en tête avec 85 certificats suivie notamment des provinces de Berkane (25 certificats) et Taourirt (6).

Le nombre total des certificats négatifs délivrés en 2016 au niveau de la région de l'Oriental pour la création d’entreprises s’élève à 2.473, en augmentation de 10,2 % par rapport à l'année 2015.