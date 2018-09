1.600 entreprises attendues au Salon "ePower&Building 2018" à Madrid

Le Salon de la construction "ePower&Building 2018", prévu du 13 au 16 novembre prochain à Madrid, rassemblera quelque 1.600 entreprises exposantes et plus de 80.000 professionnels issus de 100 pays, a annoncé, jeudi à Casablanca, le directeur général du parc des expositions IFEMA (Institution Feria De Madrid), Raul Callejas.

Initié sous le signe "Transforming the way we build a green world", ce grand rassemblement international fera de Madrid la capitale mondiale de la durabilité, de l'innovation et de la technologie dans le secteur de la construction, a assuré M. Callejas lors d'un point de presse dédié à la présentation de cet événement.

Il a précisé que ce rendez-vous, qui se tient dans les installations de Feria de Madrid, fera la promotion de toutes les solutions pour le cycle de vie de la construction, avec des salons professionnels spécialisés et verticaux notamment Constructec, Bimexpo, Archistone, Veteco et Matelec.

Selon le patron de l'IFEMA, les prévisions pour la prochaine édition dépassent largement les chiffres de la précédente, qui s'était tenue en octobre 2016, et lors de laquelle les salons intégrés dans ePower&Building avaient accueilli presque 1.300 entreprises et plus de 72.000 visiteurs professionnels de 86 pays. Pour sa part, le conseiller économique et commercial du bureau économique et commercial de l’ambassade d’Espagne au Maroc, Alvaro Lopez Barcelo a expliqué qu'une journée sera consacrée au Maroc, au regard de la place qu’occupe le Royaume pour les investisseurs espagnols.

M. Lopez Barcelo a également rappelé la solidité des liens entre les deux royaumes, appelant au raffermissement des relations et des échanges entre les deux pays dans tous les domaines.

De son côté, Mme Fatine Belakbir, du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, a estimé que la participation marocaine à cet événement contribuera au renforcement des liens économiques entre les deux pays et permettra de dynamiser davantage les échanges entre les opérateurs économique des deux royaumes. Le directeur général de la Fédération nationale d’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (FENELEC), Khalil El Guermai, a indiqué que le Salon de Madrid insufflera un nouveau dynamisme commercial et permettra d'actualiser les contacts commerciaux et de prospecter d'autres marchés.