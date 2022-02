​Youssef Guerraoui Filali: Le programme exceptionnel, une mesure indispensable pour soutenir la campagne agricole actuelle

Le programme exceptionnel, élaboré par le gouvernement, en exécution des Hautes Orientations Royales proactives, pour atténuer les effets du retard des précipitations, se veut une mesure "indispensable" visant à soutenir la campagne agricole actuelle, a indiqué le président du Centre marocain pour la gouvernance et le management (CMGM), Youssef Guerraoui Filali. Ce programme, qui a aussi pour objectif d'alléger l'impact sur l'activité agricole et de fournir l'aide aux agriculteurs et aux éleveurs concernés, intervient au bon moment, au regard de la conjoncture actuelle marquée par un grand déficit pluviométrique, a fait savoir M. Guerraoui Filali dans une déclaration à la MAP. Il a, à cet effet, estimé que l'audience accordée, mercredi, par S.M le Roi Mohammed VI, au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et au ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, revêt une "grande" importance. M. Guerraoui Filali a également salué cette action Royale qui permettra la mise en place des mesures nécessaires pour soutenir la valeur ajoutée agricole et redresser la barre dans la perspective de pouvoir réaliser un taux de croissance économique autour de 3%. Rappelons-le, Sa Majesté le Roi a donné Ses Hautes instructions pour que le Fonds Hassan II pour le développement économique et social contribue par un montant de 3 milliards de dirhams (MMDH) au programme exceptionnel, qui nécessitera une enveloppe financière globale estimée à 10 MMDH. Ce programme s'articule autour de trois principaux axes, à savoir "la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux, "l'assurance agricole" et "l'allégement des charges financières des agriculteurs et des professionnels, le financement des opérations d'approvisionnement du marché national en blé et en fourrages, outre le financement des investissements innovants dans le domaine de l'irrigation".