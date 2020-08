​Wafa Assurance enregistre une baisse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre

Wafa Assurance a réalisé, pendant le 2ème trimestre 2020, un chiffre d’affaires global de 1.727 millions de dirhams (MDH), en baisse de 12,5 % par rapport à la même période de 2019, en raison du ralentissement économique et des effets du confinement.

Ce repli concerne aussi bien l’activité Vie que l’activité Non Vie qui ont régressé de 15,8% et 10,5% respectivement, indique Wafa Assurance dans un communiqué.

Au 30 juin 2020, le chiffre d’affaires semestriel global ressort à 4.697 MDH en progression de 0,8%, ajoute la même source, relevant que la baisse du chiffre d’affaires du 2ème trimestre liée aux effets de la pandémie de Covid-19 neutralise la progression constatée au 1er trimestre 2020 (+10,6%), rapporte la MAP.

Au niveau du bilan, les provisions techniques nettes de la réassurance s’établissent à 33,5 milliards de dirhams (MMDH) et les placements affectés aux opérations d’assurance ressortent, en valeur nette comptable, à 33,7 MMDH, selon Wafa Assurance qui note que la contreperformance des marchés financiers et l’annulation ou suspension des versements de dividendes conjugués au ralentissement économique qui met en difficulté des secteurs clients de la compagnie, ont eu des conséquences significatives sur les résultats de la compagnie.

Compte-tenu de ces éléments qui impactent les indicateurs techniques et le résultat financier, le résultat net du 1er semestre 2020 est attendu en baisse significative par rapport à celui du 1er semestre 2019.

Si les conditions de marché perdurent d’ici la fin de l’année, le résultat net 2020 est attendu également en baisse significative, souligne la même source qui assure toutefois que la compagnie continue de disposer de fondamentaux solides pour faire face à ses engagements et ce, malgré les différents impacts défavorables que pourraient générer la crise sanitaire et économique.