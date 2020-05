​Taqa Morocco enregistre un RNPG en baisse au premier trimestre

Marsa Maroc améliore son CA à fin mars



Le chiffre d’affaires consolidé de Marsa Maroc s’est établi à 772 millions de dirhams (MDH) au 31 mars 2020, en hausse de 6% par rapport à celui réalisé à la même période une année auparavant. Les investissements engagés par la Sodep S.A à cette date se sont élevés à 17 MDH, contre 13 MDH au 31 mars 2019, indique la société d’exploitation des ports dans une communication financière sur ses indicateurs du premier trimestre 2020.

A fin mars 2020, l’endettement net du groupe s’est élevé à 233 MDH, composé de 908 MDH de dettes de financement et 675 MMDH de disponibilités, a fait savoir la même source, précisant que les disponibilités ont baissé suite aux injections de capital réalisées dans la filiale Tanger Alliance ainsi que le don de 300 MDH fait par la société au Fonds spécial de gestion de la pandémie de Covid-19. Au niveau des indicateurs d’activité, le trafic global traité au premier trimestre 2020 par Marsa Maroc et ses filiales s’est établi à 9,92 MT en hausse de 2% par rapport à la même période de 2019. Ce niveau d’activité résulte principalement de l’augmentation de 3% à 270 KEVP du trafic conteneurisé, selon Marsa Maroc, qui note que le trafic des vracs et divers s’est maintenu au même niveau que le premier trimestre de 2019, soit 7,2 MT.

S’agissant de la pandémie de Covid-19, Marsa Maroc affirme qu’elle “assure la continuité de ses activités dans l’ensemble des terminaux, tout en prenant les précautions nécessaires afin de protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients”.





La CMT affiche un chiffre d’affaires en retrait



La Compagnie Minière de Touissit (CMT) a réalisé un chiffre d’affaires de 88 millions de dirhams (MDH) au terme du premier trimestre de 2020, en recul de 26% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Cette baisse est attribuée essentiellement à la chute des cours des métaux de base et des régularisations des montants des factures provisoires au 31/12/2019, indique la CMT dans un communiqué sur ses résultats au T1-2020.

La Compagnie a mis en place un plan de continuité de son activité qui lui a permis de limiter fortement la baisse de sa production de concentré en raison des mesures sanitaires et organisationnelles mises en place dès le mois de mars 2020, à moins de 8% par rapport à 2019, précise le communiqué.

Par ailleurs, les cours de vente du plomb ont connu une baisse de 17% par rapport à la même période de l’exercice précédent, dans un contexte de crise sanitaire mondiale résultant de la pandémie de Covid-19. S’agissant du volume d’investissements, la CMT fait état d’une augmentation des investissements à 27 MDH à fin mars 2020, une évolution due en grande partie au rythme de croisière atteint par les travaux de creusement du nouveau puits. L’endettement a connu pour sa part une forte baisse, à la suite du remboursement des échéances du groupe, pour s’établir à 199 MDH au T1-2020.