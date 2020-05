​Tanger Med et Baie d’Algésiras poursuivent leurs opérations d’import-export

Dans le contexte actuel marqué par la pandémie du Covid-19, les deux autorités portuaires de Tanger Med et Baie d’Algésiras poursuivent leurs activités portuaires respectives au service des chaînes d’approvisionnement nationales et internationales.

Les liaisons maritimes entre les deux ports et les rotations quotidiennes de navires sont assurées normalement, et plus particulièrement le trafic international routier TIR, pour les échanges commerciaux, à l’import comme à l’export, entre le Maroc et l’Union européenne.

Ces échanges incluent les flux agro-industriels, agroalimentaires, produits sanitaires et pharmaceutiques, entres autres, et permettent ainsi le maintien des chaînes d’approvisionnement respectives.

A cet effet, des échanges réguliers d’informations et de bonnes pratiques s’effectuent entre les deux autorités portuaires, ainsi que des réunions régulières s’organisent par visioconférence pour garantir la fluidité et la continuité des opérations.

Parallèlement et dans le cadre de l’accord de collaboration avancée mis en place en février 2019, les deux autorités portuaires poursuivent les échanges et le travail conjoint pour la mise en œuvre du dispositif de facilitation des flux du commerce à travers le Détroit, notamment l’échange de données digitalisé sur la traçabilité des marchandises et des camions tout au long des différents points de contrôle d’accès dans les deux zones portuaires. Afin d’assurer la gestion de ces flux commerciaux, il faut saluer l’engagement de toute la communauté portuaire ainsi que les autorités de contrôle qui composent la chaîne logistique de ce pont maritime. Cette implication globale permet la consolidation de la plateforme de facilitation du Détroit.