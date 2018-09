​Roadshow sur la dématérialisation du contrat liant l’ingénieur géomètre-topographe au citoyen

L’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (ONIGT) organise jusqu’au 12 octobre prochain un roadshow qui sillonne plusieurs villes du Royaume, pour garantir le bon fonctionnement de la dématérialisation du contrat liant l’ingénieur géomètre-topographe au citoyen et aux différents opérateurs privés.

Le programme du roadshow concerne les villes de Fès (l7 septembre), Rabat (14 septembre), Casablanca (21 septembre), Marrakech (28 septembre), Agadir (29 septembre), Tanger (5 octobre) et Oujda (12 octobre), indique un communiqué de l’ONIGT.

Le contrat électronique de l’ingénieur géomètre-topographe (IGT) garantira plus de transparence et permettra ainsi une concurrence plus loyale, puisqu’il représente aussi un moyen plus efficient et plus rapide de contrôle de l’exercice de la profession, rapporte la MAP.

Le citoyen et les opérateurs privés, qui bénéficieront de ce contrat électronique, disposeront de la garantie de protection de leurs données personnelles, enregistrées dans la plate-forme de l’ONIGT, conformément à la réglementation en vigueur, note le communiqué, précisant que cette plate-forme va aussi permettre la constitution d’archives techniques de tous les travaux réalisés par les ingénieurs géomètres-topographes au niveau national.

Dans ce sens, le président de l’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (ONIGT), Khalid Yousfi, a souligné que le contrat électronique éliminera tout risque de fraude et de falsification en générant un code QR unique pour chaque contrat, garantissant la fiabilité et la qualité du service rendu par l’IGT, notant que ceci contribuera efficacement à lutter contre l’exercice illégal de la profession et participera aussi à combattre la spoliation foncière.

“L’ONIGT disposera d’une base de données géographiques qui sera mise à la disposition des ingénieurs géomètres-topographes et des différents partenaires, dans le respect de la loi et la réglementation en vigueur”, a-t-il ajouté.

L’ONIGT est une institution gouvernementale créée par la loi 30-93. Elle réglemente et gère l’exercice de la profession d’ingénieur géomètre-topographe au Maroc. Depuis 2017, l’ONIGT a entamé un programme de dématérialisation, s’inscrivant dans le sillage du plan Maroc Digital 2020.