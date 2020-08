​Report des examens de la session de printemps à l'Université de Fès

L'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (USMBA) a annoncé, mardi, le report à une date ultérieure des examens de la session de printemps 2019-2020 pour l'ensemble des filières, prévus initialement au cours de la première semaine de septembre prochain.

Cette décision a été prise lors d'une réunion du conseil de coordination de l'université, consacrée à l'examen de l'organisation de cette session et des mesures préventives à prendre pour limiter la propagation du coronavirus, indique l'USMBA dans un communiqué.

Elle intervient également, selon la même source, suite au communiqué du département de tutelle relatif à l'achèvement de l'année universitaire 2019/2020 et aux préparatifs de la rentrée universitaire 2020/2021.

L'université de Fès a, toutefois, réaffirmé la tenue des examens de la session de printemps à distance pour la saison universitaire 2019/2020 dans les établissements à accès limité et pour les filières de la licence professionnelle, du Master et du Master spécialisé dans les établissements à accès ouvert.

Selon l’USMBA, il sera procédé incessamment à la mise en place sur le portail de l'université d'une plateforme de préinscription pour les examens en présentiel dans les filières de la licence fondamentale. Cette plateforme devrait permettre aux candidats de choisir leur centre d'examen de proximité.

Chaque établissement universitaire annoncera dans les prochains jours, sur la base des décisions de ses structures, le planning et les mesures organisationnelles de ces examens à distance ou en présentiel.

L'USMBA a souligné, par ailleurs, que tout étudiant atteint du coronavirus se doit de le déclarer via la plateforme de préinscription aux examens pour lui permettre de passer ces épreuves après sa guérison.

Tout étudiant se présentant aux examens alors qu'il est au courant de son infection et ne l'a pas déclaré s'expose aux sanctions administratives et pénales en vigueur, a averti l'université.