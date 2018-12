​Rencontre à Casablanca entre des exportateurs marocains et une délégation bulgare

Des opérateurs économiques marocains et leurs homologues bulgares ont discuté, récemment à Casablanca, des moyens de développement de partenariats pour stimuler les échanges économiques entre les deux pays.

Au cours de cette rencontre d'affaires organisée par l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX), le directeur exécutif de l’Agence bulgare de promotion des petites et moyennes entreprises Boyko Takov a fait savoir que cette initiative permettra de présenter les entreprises bulgares opérant notamment dans le secteur des télécommunications et des nouvelles technologies en vue de mettre en place des partenariats avec les acteurs économiques marocains.

Le marché marocain est prometteur notamment les secteurs de l’agroalimentaire, de la construction et des énergies renouvelables, d’où l’importance d’identifier des partenariats stratégiques dans le Royaume, a-t-il souligné.

Pour ce qui est des échanges commerciaux entre les deux pays, M.Takov a indiqué qu’ils ont enregistré une augmentation significative au cours des trois dernières années avec un total de 200 millions de dollars, notant que cette rencontre offre également l’opportunité de présenter les atouts et les opportunités d’investissement en Bulgarie afin de permettre aux entreprises marocaines de mieux connaître le tissu économique bulgare, rapporte la MAP.

Pour sa part, Mohamed Hmidouche, vice-président de l’ASMEX, a affirmé que cette rencontre vise à favoriser les opportunités d’affaires et les relations commerciales maroco-bulgares dans un contexte marqué par la faiblesse des échanges avec une part infime du global des échanges extérieurs du Maroc.

En tant que représentant des exportateurs marocains, l’ASMEX œuvre à nouer une coopération solide avec les partenaires bulgares intéressés par le marché marocain, perçu comme un hub régional pour accéder au marché africain, a-t-il fait observer.

Cette rencontre avec la mission économique bulgare est, en outre, l’occasion pour les exportateurs nationaux d’identifier de nouvelles pistes de collaboration et d'envisager l’organisation de missions conjointes en Afrique tout en favorisant la promotion de l’offre exportable nationale, a-t-il dit.

Cet événement a connu la participation de plusieurs personnalités économiques bulgares dont le directeur de l’Agence Invest Bulgaria et le directeur exécutif des zones industrielles des entreprises nationales.