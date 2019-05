​RCOZ-RCA débouche sur un nul Le FUS s’offre le derby

Le Raja de Casablanca, dauphin de la Botola Maroc Telecom D1 de football, a perdu deux points dans sa course derrière le leader, le WAC, en se contentant d'un nul (3-3) à Oued Zem face au Rapide, dans le cadre de la 27è journée.

Les trois réalisations des locaux ont été inscrites par Abdoulaye Diarra (7è), Hicham Laroui (10è) et Youssef Ouchouia (61è), alors que Soufiane Rahimi, auteur d’un doublé (3è, 30è) et Zakaria Hadraf (51è) ont marqué les trois buts des Verts.

Après ce nul, son 10è de la saison, pour 13 victoires et 4 défaites, le Raja (49 pts) reste 2è au classement à 4 longueurs du WAC, qui compte encore deux matches en moins. Le Rapide rejoint, quant à lui, l’OCK à la 10è place avec 32 points.

Par ailleurs, le FUS de Rabat a remporté le derby de la capitale face à son voisin l’AS FAR par 1 but à 0, samedi au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan.

L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite par El Mehdi El Bassil à la 62è minute de jeu.

Grâce à ce succès, le FUS se hisse à la 10è place avec 33 points, avec trois longueurs d’avance sur son adversaire du jour qui occupe la 13è position.

Enfin, le Mouloudia d'Oujda a concédé samedi un nul (1-1) à domicile face au Hassania d’Agadir.

Nabil Loualji a ouvert le score pour les locaux du point du penalty à la 56è minute du jeu, avant que Driss Bennani ne remette les pendules à l'heure, trois minutes avant la fin du temps réglementaire de la rencontre.

Ce nul permet au HUSA (38 points) d’occuper la 4è position, alors que le MCO rejoint la RSB à la 8è position avec 34 unités.