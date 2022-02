​Programme Al Moutmir pour la filière oléicole: Amélioration du rendement des plateformes de démonstration en 2020-2021

Les plateformes de démonstration (PFD) du programme Al Moutmir pour la filière oléicole ont enregistré une augmentation du rendement à l'hectare de près de 20%, durant la campagne 2020/2021, indique l'OCP. Ainsi, le rendement moyen enregistré au niveau des PFDs a été de 5,5 t/ha, tandis que les parcelles témoins ont enregistré un rendement moyen de 4,6 t/ha pour la même période, précise l'OCP qui vient de dévoiler les résultats des PFD-Olivier/ campagne 2020- 2021 de l'initiative Al Moutmir. S'agissant de la croissance végétative des nouvelles pousses, elle a été améliorée de 9% au niveau des plateformes par rapport à leurs témoins respectifs, souligne l'OCP qui note que la conduite technique améliorée ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies ont contribué d’"une façon remarquable" à l’amélioration du poids et du calibre du fruit à hauteur de plus de 10% par rapport aux parcelles témoins. Les résultats de ses plateformes qui ont fait l’objet d’un webinaire organisé récemment, font en outre ressortir que le programme de production intégré adopté dans les plateformes de démonstration de la culture de l’olivier a amélioré la marge bénéficiaire des agriculteurs de plus de 32%, rapporte la MAP. Par ailleurs, l'OCP précise qu'en vue de capitaliser sur les remontées des plateformes de démonstration et faciliter le partage de ces remontées avec l’écosystème, une application digitale a été mise en place par l’équipe Al Moutmir. Il s'agit d'"Agritrial", qui permet aujourd’hui la digitalisation de la conduite agronomique des parcelles de démonstration et la remontée en temps réel d’informations fines sur l’évolution des plateformes (stades phrénologiques, couleurs, stress, taille, photos & vidéos des plantes...). Ce gisement d'informations est mis à la disposition de l’écosystème scientifique, académique et économique et fait l'objet de symposiums annuels dans le cadre d’Al Moutmir Open Innovation Lab avec les différents acteurs de la filière, relève OCP. Cet outil, poursuit l'OCP, pourrait servir aussi les différentes institutions qui conduisent des essais et démonstrations et permettrait de nourrir une plateforme collaborative nationale ouverte aux étudiants, aux chercheurs et aux acteurs qui portent un intérêt à la filière. Le programme des plateformes de démonstration est un pilier phare du modèle de développement agricole OCP-Al Moutmir, rappelle la même source. Puissant outil de vulgarisation en matière de démonstration des recommandations scientifiques et d’innovations agricoles, ce programme couvre plusieurs groupes de cultures(céréales et légumineuses, arboriculture, maraîchage...). Plus de 17.700 plateformes de démonstration ont été lancée et pilotées depuis le début de l’initiative.