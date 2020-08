​Plusieurs villes obtiennent des subventions du Programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes

Une subvention d'excellence fondée sur le rendement et la performance sera attribuée à la commune de Marrakech dans le cadre du Programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes au Maroc en reconnaissance de ses efforts dans le domaine du renforcement de la gouvernance et l’amélioration des services fournis aux citoyens et usagers.

La part financière de la commune de Marrakech dans cette subvention exceptionnelle octroyée dans le cadre de ce programme mené en partenariat entre la Direction générale des collectivités locales (DGCL), la Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD) s’élève à 936 millions de centimes.

S'agissant des communes classées premières au niveau de la part financière, Casablanca vient en tête avec 1,2 milliard de centimes, suivie de Fès (1,1 milliard de centimes), Tanger (950 millions de centimes), Marrakech (936 millions de centimes), Salé (800 millions de centimes), Meknès (600 millions de centimes), Tétouan (450 millions de centimes) et Agadir (457 millions de centimes). Les 103 communes ciblées par ce programme ont obtenu leur part financière de la subvention selon le taux de réalisation des indicateurs.

Le Programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes au Maroc adopte plusieurs critères pour l’octroi des subventions notamment des indicateurs et normes relatifs aux performances des communes au niveau de la gestion administrative et financière et au niveau de la mise en œuvre des mécanismes de bonne gouvernance et la bonne gestion, la consécration des principes de transparence et d’égalité dans l’accès aux services sociaux, la consécration de la culture de proximité et d’ouverture et d’interaction avec toutes les composantes du tissu socioéconomique de la ville.

Il s’agit aussi de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action de la commune, l’actualisation de la programmation étalée sur 3 ans, la diffusion du programme prévisionnel des appels d’offres, la mise en œuvre de l’instance d’égalité des chances et approche genre et la tenue de réunions régulières pour ses membres.

Prévu pour une période de 5 ans (2019- 2023), ce programme a pour objectif de renforcer la bonne gouvernance des communes afin d’améliorer les services aux citoyens et aux entreprises.

Il cible 103 communes représentant plus de 85% de la population urbaine du pays et près de 55% de sa population totale.

Ce programme permettra d'accroître la résilience des territoires, de renforcer leur capacité à soutenir la relance économique et le développement local, et de garantir la continuité et l’amélioration de la qualité des services publics locaux.

Il contribuera aussi au développement de l’intercommunalité, dans une logique d’amélioration de l’efficience de certains services publics clés tels que les transports communs ou la collecte des déchets.